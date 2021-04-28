Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllülerden oluşan 71 kişi, evlerinde ziyarette bulundukları 205 yetim çocuğa oyuncak hediye etti.

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, AA muhabirine, ramazan ayının 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bu kapsamda yetimler için çalışma yaptıklarını belirten Yeşil, "Yetimlerimize elimizden geldiği kadar yardım ve desteğimizi esirgemiyoruz. Samsun İHH İnsani Yardım Derneği olarak kentteki bütün yetimlerimizi gruplar halinde ziyaret edeceğiz. Kendilerine oyuncaklar ve iftariyelikler vereceğiz. Bu vesileyle Dünya Yetimler Günü'nün kutlu olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Yetim gülerse dünya güler. Allah hayırlarınızı makbul eylesin." ifadelerini kullandı.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun