Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllülerden oluşan 71 kişi, evlerinde ziyarette bulundukları 205 yetim çocuğa oyuncak hediye etti.

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, AA muhabirine, ramazan ayının 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bu kapsamda yetimler için çalışma yaptıklarını belirten Yeşil, "Yetimlerimize elimizden geldiği kadar yardım ve desteğimizi esirgemiyoruz. Samsun İHH İnsani Yardım Derneği olarak kentteki bütün yetimlerimizi gruplar halinde ziyaret edeceğiz. Kendilerine oyuncaklar ve iftariyelikler vereceğiz. Bu vesileyle Dünya Yetimler Günü'nün kutlu olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Yetim gülerse dünya güler. Allah hayırlarınızı makbul eylesin." ifadelerini kullandı.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal da katıldı.

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi
Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi
Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun İHH İnsani Yardım Vakfınca 205 yetim çocuğa oyuncak hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:50:01. #1.15#

title