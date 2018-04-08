Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun Okuyor Kampanyası, sosyal medyada büyük yankı buldu. Samsunlular buna çok katkı yaptılar." dedi.

Kaymak, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi kapsamında Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından araştırmacı-yazar Muhammet Yüksel Arkalı'nın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Okuma-yazma alışkanlığı arttırmak için başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti Projesinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Kaymak, bu başarıda Milli Eğitim Müdürlüğünün büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaymak, kampanyanın toplumun her kesimine yayılmasını amaçladıklarını belerterek, şunları kaydetti:

"Samsun Okuyor Kampanyası sosyal medyada büyük yankı buldu. Samsunlular buna çok katkı yaptılar. Bu kampanyayı bütün topluma yaymak ve aileler de kitap okusun diye akşam saat 20.00'de 'Samsun Okuyor' diye bir kampanya başlattık. Sadece akşam saat 20.00'de değil insan boş vakit bulduğu zaman mutlaka kitap okumalı."

Samsun Gümrük ve Ticaret Müdürü Muzaffer Özkan da Samsun İçin Okuma Vakti Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından araştırmacı-yazar Muhammet Yüksel Arkal, okuma konusu üzerine sunum yaptı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Vali Yardımcıları Hakan Kubalı ve Sezgin Üçüncü, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nurullah Erem, gümrük çalışanları ve davetliler katıldı.