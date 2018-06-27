Samsun - Evde Tabancayla İntihar Etti

Evde tabancayla intihar etti

SAMSUN'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tabancayla intihar eden Mustafa Duru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Duru(38), evde yalnız olduğu esnada tabancayla kafasına ateş etti. Komşularının sesi duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Duru'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Duru, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Duru, doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili souşturma başlattı.