Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaşanan rütbe terfilerinin ardından görev değişikliklerine gidildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaşanan rütbe terfilerinin ardından görev değişikliklerine gidildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaşanan rütbe terfilerinin ardından görev değişikliklerine gidildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il merkezi ve ilçelerde terfi ve yeni tayinlerin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il merkezi ve ilçelerde terfi ve yeni tayinlerin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Aydın Özdemir terfi ederek İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Personel Şube Müdürü Erkan Kartal, Asayiş Şube Müdürü oldu ve ayrıca Personel Şube Müdürlüğü Vekili olarak görevine devam edecek. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ali Kovancı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu ve ayrıca Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Vekili oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Selahattin Ak, KOM Şube Müdür Vekili oldu. Hassas Bölgeleri Kuruma Şube Müdürü Beytullah Zafer Yüksel İlkadım İlçe Emniyet Müdürü oldu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü oldu. Koruma Şube Müdürü Barık Çiçek, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdür Vekili oldu. Samsun Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü Mehtap Arslan, Olay Yeri İnceleme Şube Müdür Vekili oldu. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Şeref Çınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü oldu ve ayrıca Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü görevini vekaleten devam edecek. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Kenan Bıyık 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü oldu. Giresun ilçesinden tayin olan Cafer Köksal Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili oldu. Tekkeköy'de görevli Serhan Koray Yağcı Çarşamba Havalimanı Şube Müdür Vekili ve ayrıca Tekekköy İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görevlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaşanan rütbe terfilerinin ardından görev değişikliklerine gidildi - Haberler
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