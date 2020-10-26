Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" konseri verdi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" konseri verdi

26.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:11

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" adlı konser verdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" adlı konser verdi.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mu¨cadelede go¨rev alan ve hayatını kaybeden sagˆlık c¸alıs¸anlarına ithaf edildi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilen konserin orkestra şefliğini Andrea Solinas yaparken, başkemancı Gözde Yardımlı'ya 27 orkestra sanatçısı eşlik etti.

Toplam 134 kişinin katıldığı konserde, Puccini'nin bestelediği "Crisantemi", Mascagni'nin bestelediği "Cavalleria Rusticana" operasından "İntermezzo" bölümü, Mahler'in bestelediği "5'inci Senfoni, 4'üncü bölüm Adagietto" eseri, Janacek'in bestelediği "Suite For Strings Orchestra" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı' konseri verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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