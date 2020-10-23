Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" konseri verecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" konseri verecek

23.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:36
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mu¨cadelede go¨rev alırken hayatını kaybeden sagˆlık c¸alıs¸anlarına ithafen "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" adlı konser verecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mu¨cadelede go¨rev alırken hayatını kaybeden sagˆlık c¸alıs¸anlarına ithafen "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" adlı konser verecek.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına ithafen düzenlenen konserin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Salcan, SAMDOB olarak sağlık çalışanlarını önemsediklerini belirterek, "Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında ülkemizde canla başla çalışan sağlıkçıları unutmadık. Konseri, hayatlarını bizler ic¸in feda eden sagˆlık c¸alıs¸anlarına ithaf ediyoruz." dedi.

Senfonik konserde 27 orkestra sanatçısının yer aldığını anlatan Salcan, konserin sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, 26 Ekim saat 20.00'de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Yıldırım Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Yücel İldiz Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Avrupa Ermeni Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hu¨zu¨nlu¨ Bir Sonbahar Aks¸amı" konseri verecek - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 10:49:51. #1.15#
title