Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

02.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:42
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Güz türküleri" konseri sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Piyanolu şan konseri olan "Güz türküleri" konserinde piyanist Onur Altıparmak, SAMDOB sanatçılarından soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik edecek. Murat Çamlıtepe ise anlatıcı olarak seslendirilen türkülere dair detayları sanatseverlerle paylaşacak.

Konserde Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de ve "Sen sen sen", Onur Altıparmak'ın düzenlemelerini yaptığı "Bahçalarda mor meni" ve "Çalın davulları", Aytekin Albuz'un düzenlemesini gerçekleştirdiği "İntizar", Fikret Amirov'un bestelediği "Baharımsan (Aygız)", Üzeyir Hacıbeyov'un bestelediği Arşın Mal Alan operetinden Gülçehre'nin aryası "Aşık oldum", Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de galmaz (Yalgızam)" ve Kıvanç Tepe'nin düzenlemesini yaptığı "Aman avcı" gibi Anadolu'nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ayhan Bilgen Charles Michel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Sörloth Samatta Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:50:27. #1.14#
title