Son dakika haberleri! Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verdi

Bir son dakika haberine göre Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasik opera eserlerinden "Carmen Operasından Bölümler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.