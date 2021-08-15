Samsun'dan sel bölgesi Ayancık'a TIR'larla koli koli su gönderildi

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve taşkınlarda yaraların sarılması için ilk günden itibaren bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Ayancık ilçesinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir etti.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve taşkınlarda yaraların sarılması için ilk günden itibaren bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Ayancık ilçesinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir etti. Bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi tankerlerle de Ayancık ilçesine su takviyesi yaptı. Tankerlerle gönderilen suyun dışında Samsun'dan gönderilen 5 litrelik hazır sular da vatandaşlara dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği ve katkısına bölge halkı da teşekkür etti.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de personel ve araç takviyesi gönderdi.

Kaynak: Habermetre