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Samsun'dan kısa kısa

24.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:22
Samsun'dan kısa kısa

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 76 ünite kan bağışı alındı.

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 76 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste üç gün boyunca 76 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kavak HEM'de muhasebe ve kantin işletmeciliği kursu

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve kantin işletmeciliği kursu açılacağı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, kursların açılabilmesi için kayıtlı kursiyer sayısının 12'den az olmaması gerektiğini söyledi.

Muhasebe kurslarına muhasebe eğitimi almamış ya da hiç muhasebe bilgisi olmayanlar dahil herkesin katılabileceğini anlatan Ersoy, Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbir kurallarına uyularak gerçekleştirilecek kurs eğitimi sonunda kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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