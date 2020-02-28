Samsun'dan kısa kısa

28.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:40

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantının açılışında, ilçe genelinde eğitim öğretim ile ilgili önemli bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, "Sıkıntının olmaması, olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizlerin görevi doğabilecek sorunları hesaba katarak gerekli önlemeleri almak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi imkanlarda eğitim alma imkanını sağlamak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Müdürlük olarak ilçede eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için özverili şekilde çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Sağlam, "Sosyal sorumluluk ve eğitim projelerimiz ile de öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanında sosyal eğitimlerine katkı vermenin gayreti içerisindeyiz. Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla sportif faaliyetlerimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul müdürlerinin talep ve önerileri dinlendi.

Havza Belediyesinden kandilde vatandaşlara tatlı ikramı

Havza Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kevser Camisi önünde kandil dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı dağıtıldı.

Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, vatandaşların kandilini kutladı.

Kaynak: AA