Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerinde ot hasadı sürüyor.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların yağışlı gitmesi nedeniyle ot hasadından olumlu sonuç alındığını söyledi.

Hayvan yetiştiricilerinin yoğun şekilde arazilerindeki otu hasat ettiklerini anlatan Demir, "Nisan, mayıs ve haziran aylarında Ladik ve çevre ilçelerimizde bol miktarda yağış oldu. Bu vesileyle arazilerde beklenilenin üstünde ot yetişti. Hayvan yetiştiricilerimiz yağışın ardından sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek zamanını geçirmeden ot hasadına başladı." dedi.

Yağış nedeniyle bazı buğday ekili arazilerin de otluğa dönüştüğünü belirten Demir, "Elverişsiz hava şartları nedeniyle yabancı otla mücadele yapılamayan buğday ekili tarlaları ot kaplamış. Arazi buğday değil adeta otluk haline dönüşmüş. Vatandaşlarımızın bu durumdaki arazilerde buğday yerine ot hasadı yaparlarsa daha kazançlı olur." ifadesini kullandı.

Ladik ve Kavak ilçelerinde yaklaşık 60 bin dekar arazide ot hasadı yapılıyor.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri piknikte buluştu

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle piknik etkinliği düzenledi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Müdürü Necdet İğci, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile aileleri katıldı.

Dursun, üyeleri ve aileleriyle eğitim öğretim yılının sonunda tanışma, kaynaşma ve birlikteliği artırma amaçlı piknik yaptıklarını anlatarak, "Hanımların ve çocukların katılımının çokluğu, sendikamızın aileye, birlikteliğe ne kadar önem verdiğini görme fırsatı verdi." dedi.

Kaynak: AA