Samsun'dan Kısa Kısa

Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, Kavak Kaymakam Vekili Fahri Onay'ı ziyaret etti.

Uzun, Kavak Kaymakam Vekiliğine atanan Onay'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onay da Uzun'a teşekkür ederek, ilçe hakkında bilgi verdi.

Eski vekilden destek

TBMM 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarına destek verdi.

Uzunkaya, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, burada Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ve partililerle bir araya geldi.



Seçim çalışmalarına destek veren Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, muhalefetin icraat yapmadığını, 16 yılda AK Parti iktidarı tarafından yapılanları yıkmanın derdinde olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı İkiz de seçimin yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin daha güçlü olması için yapılan sistem değişikliği fiilen hayata geçecek. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye yoluna ve hedeflerine hızlı adımlar ile ilerleyecek." dedi.



Vezirköprü'de sandık görevlilerine eğitim

Vezirköprü'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alacak sandık görevlilerine eğitim verildi.

Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Melih Cöhce, İlçe Seçim Müdürü Selahattin Dirican ile görev alacak sandık başkanları ve üyeler katıldı.

Seçim güvenliği ve yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Cöhce, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık başında görev alacak başkan ve memur üyelerin kura ile belirlendiğini söyledi.

Oy kullanacakların kimliklerine bakılmasının önemli olduğunu belirten Cöhce, "Bu seçim biraz daha farklı, iki oy pusulası ve farklı guruplar var. Bu konuda acele etmeyin ve sandıklarınızı açtığınızda dikkatli şekilde sayımınızı yapın ve evrağınızı ilçe seçim kuruluna teslim edin." diye konuştu.

İlçede, 263 sandıkta 65 bin 400 kişinin oy kullanacağı bildirildi.