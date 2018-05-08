Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Emirli Ortaokulunca uygulanan "Müzede Ders Var" projesi kapsamında Ankara ve Konya gezisi düzenledi.

Okul müdürü Murat Karaca rehberliğinde düzenlenen geziye 2 öğretmen ve 41 öğrenci katıldı.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da öğrencilere Anıtkabir ile müzeleri gezdireceklerini söyledi.

Daha sonra Konya'ya gideceklerini belirten Karaca, Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış Konya'da öğrencilere Türk devletlerinin tarihsel gelişim sürecini anlatacaklarını ifade etti.

Proje ile öğrencileri tarihi ve kültürel değerlerle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Karaca, "Daha önce Yaşar Doğu Müzesi, Samsun Kent Müzesi, Amisos Müzesi ile yerleri öğrencilerimizle tanıştırmıştık. Şimdi de milli egemenliğimizin temelinin atıldığı Ankara ile Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış Konya'yı gezdirerek tarihi yerleri yerinde görmelerini, öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Engelli Hakları" semineri

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Engelli Hakları" semineri düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen konferansta psikolojik danışman Hasan Tahsin Yazıcı, katılımcılara engelli hakları ile ilgili bilgi verdi.

Engellilerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken Yazıcı, birey olarak her engellinin yasal hakları konusunda bilgi birikimi bulunması gerektiğini vurguladı.

Yazıcı, evde bakım ücreti, engelli maaşları, vergi indirimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası

Kavak ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Berkan Çolak ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Muhammet Öztürk, Merkez Şehit İlhan Kuşan İlkokuluna giderek öğrencilere, trafik ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Çolak, öğrencilere, velilerine vermek üzere çocuklarına öğretmeleri gereken trafik kuralları ve okul servisine öğrenci bindirilirken dikkat edilmesi gereken konuları içeren mektup ile trafik dedektifi kimlik kartı da verdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Çolak, bu kapsamda ilçedeki anaokulları ile ilkokulları ziyaret ederek ana sınıfı ile birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine bilgilendirmede bulunduklarını anlattı.

Bu kapsamda 562 öğrenciye ailelerine iletmeleri için mektup verdiklerini dile getiren Çolak, "Trafik kuralları konusunda çocuklara örnek olunması gerekiyor. Trafik ve uyulması gereken kurallar hakkındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.