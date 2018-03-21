Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven'in kurslar hakkında bilgi vermesinin ardından Yılmaz, "Kavak bel kuşağı" kursunda incelemelerde bulundu.

Kurs eğitmeni Emsal Yanık Usta, kursa 20 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kavak bel kuşağının yörede tamamen unutulduğunu belirten Usta, "Ben de usta öğretici olarak Ladik ilçesinden geliyorum. Amacım unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatını kursiyerlerimize öğretmek. Kursiyerlerimiz de oldukça azimli." dedi.

Verdikleri bilgilerden dolayı Tanrıöven ve eğitmen Usta'ya teşekkür eden Yılmaz, kursiyerlerin edindikleri bilgilerle evlerinde kuracakları tezgahta bel kuşağı dokumak suretiyle ev ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.

Arıcılara ilkbahar bakımı uyarısı



Kavak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ergin Taş, arı kovanlarında kışlatma sonrası ilkbahar bakımı yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

Kovanlarda zaman zaman inceleme yaptıklarını anlatan Taş, "Arıların kışlatmayı geçirdiği 5 aylık süre içinde kovan ister istemez nemli ve kirli oluyor. Ölümler meydana geliyor. Arı, kovanını temizlemek için enerji harcayacaktır. Biliyoruz ki arı, enerjisini yiyeceği baldan alacaktır. Bundan dolayı kovanın değişimi çok önemlidir." diye konuştu.

Taş, varova mücadelesinin de kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğine vurgulayarak, arıcıların sorunlarıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bilgi alabileceklerini kaydetti.



Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaretler

Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) 6. Bölge Başkanı Ebru Akal, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek İstanbul'da düzenleyecekleri Sevgi ve Hoşgörü Kahvaltısı için davetiye sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İkiz, müsait olması durumunda kahvaltıya katılacağını belirtti.

Gurbetteki hemşehrilerini de önemsediklerini vurgulayan İkiz, "Her fırsatta gurbetteki hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin gayreti içerisindeyim. Sivil toplum kuruluşlarımız yaptıkları bu tür organizasyonlar ile hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlamakta." ifadesini kullandı.

Akal da SADEF olarak gurbetteki Samsunluların birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, "Bunu yaparken Samsun'umuzun tanıtımı yapmak için çaba göstermekteyiz. Bu amaçla İstanbul'da 1 Nisan'da Sevgi ve Hoşgörü Kahvaltısı organize ettik." dedi.

Ziyarete Kavak Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kaya da katıldı.