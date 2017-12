Samsun'daki Silahlı Kavgayla İlgili Dava

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.



Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklu yargılanan Mustafa Salih Semercioğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



"Kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" iddiasıyla tutuklu yargılanan Turan Tekcan ile "kasten yaralama" suçundan tutuksuz yargılanan oğlu Ömer Can Tekcan ise duruşmada hazır bulundu.



Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Turan Tekcan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Temmuz'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.





Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden Mustafa Salih Semercioğlu, Turan Tekcan ve oğlu Ömer Can Tekcan tutuklanmış, diğer 2 kişi serbest bırakılmıştı. Ömer Can Tekcan da daha sonra tahliye edilmişti.