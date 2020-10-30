Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

30.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:20

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 13'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde düzenledikleri operasyonda silah kaçakçılığı ile izinsiz silah mühimmat tamiri ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Işın Karaca Gökhan Alkan Yonca Evcimik Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 10:20:17. #1.14#
title