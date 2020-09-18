Samsun'daki narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'daki narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'daki narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı
18.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:10

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen uygulamada 136 kişi, 15 araç, 4 iş yeri, 5 park ve 2 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 9 kişi hakkında Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan, iki kişi hakkında ise amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda 308 uyuşturucu hap elde geçirdi.

Uygulamalarda, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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