Samsun'da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı

15.09.2019 19:01

Samsun'da bir restorandan yemek yemekten dönen akraba olan ailelerin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökhan Şen idaresindeki 55 SV 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak yol ortasında ters döndü. Kaza sonrası karayolunda can pazarı yaşındı. Kaza yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Gökhan Şen ile aynı araçta bulunan Fatma Arslan, Medine Şen ve Nezahat Çilingir ile çocuklar Cemre Arslan, Zehra Arslan, Ahmet Şen, Muhammet Ali Arslan ve Elif Nisa Şen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA