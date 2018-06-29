Samsun'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının açılış töreni Batıpark alanında yapıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Ahmet Gürel Karayılmaz, yaz döneminde öğrencilerden spora ilgi göstermelerini istedi.

Zorlu bir eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatilinin başladığını hatırlatan Karayılmaz, "Yaz döneminde boş zamanlarınızı sporla değerlendirmemiz önemli. Samsun, bir spor şehri. Bu nedenle bütün spor tesislerimizi kullanmalıyız. Spordaki başarımızın artmasını ve gelişmesini arzuluyoruz. Bu nedenle spor tesislerimize ilgi gösterilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından spor okullarına katılan öğrenciler gösteri yaptı.