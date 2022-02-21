Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı, Erdi Demür - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandıSAMSUN Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ile geyik, çakal, kurt ve karaca gibi yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

SAMSUN Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ile geyik, çakal, kurt ve karaca gibi yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanteri ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi. Samsun'un farklı bölgelerinden elde edilen fotokapan görüntülerinde kurt, geyik, çakal ve karaca gibi hayvanların doğal yaşam alanları kayıt altına alındı.

Öte yandan Samsun'a yerleştirilen fotokapanlar ile daha önce de nesli tükenme altında olan vaşak ve yaban kedisi gibi hayvanlar da görüntülenmişti.

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title