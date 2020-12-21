Samsun'da veteriner hekim bıçakla ağır yaralandı

Samsun'unda bir veterinerin aracının lastiklerini kesen saldırgan ardından veterineri 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan veteriner saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı. Polis, kaçan saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Kozköy girişinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ferdi Y., Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ercan Candan'a ait aracın lastiklerini kesti. Zanlı Ferdi Y. daha sonra aracının yanına gelen Ercan Candan'ı 5 yerinden bıçakladı.

Bıçaklanan Candan, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİSİNE SALDIRANIN İSMİNİ SÖYLEYİP BAYILDI

Hastaneye getirilen Ercan Candan, kendisini bıçaklayan şahsın ismini söyledikten sonra bayıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Candan, Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan Ferdi Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı