Samsun'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Samsun'un Yakakent ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
05.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:08
Samsun'un Yakakent ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nazım Şensoy'un kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Oğuzlar mevkisinde uçuruma devrildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA