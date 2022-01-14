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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazısında 3 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazısında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Vali Erdoğan Cebeci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Turap idaresindeki 34 DFG 429 plakalı hafif ticari araç ile Büşra Doğan yönetimindeki 55 AJH 21 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Büşra Doğan ile otomobilde bulunan Buse Ayça Özseki ve Sedef Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

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