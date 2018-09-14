Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Hüseyin Topuz yönetimindeki 19 HB 493 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Viyadüğü mevkisinde devrildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Topuz yönetimindeki 19 HB 493 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Viyadüğü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan, sürücünün eşi Satı Topuz yaralandı.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekibince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.