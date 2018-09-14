Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Hüseyin Topuz yönetimindeki 19 HB 493 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Viyadüğü mevkisinde devrildi.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Topuz yönetimindeki 19 HB 493 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Viyadüğü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan, sürücünün eşi Satı Topuz yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekibince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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