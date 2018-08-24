Samsun'da Tırın Çarptığı Traktörde Bulunan Yaşlı Adam Öldü

Samsun'da tırın çarptığı traktörde bulunan yaşlı adam kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 53. kilometresi Karkucak mevkisinde 8 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Celal Demirhan idaresindeki 55 EL 041 plakalı tır, Çarşamba'dan Ordu istikametine seyir ederken yine aynı istikamette yolun banket kısmında Ahmet Uzun idaresindeki plakasız traktöre arkadan çarpmış, kazada tır sürücüsü Celal Demirhan (49) ile traktörde yolcu olarak bulunan Melahat Uzun (73) olay yerinde hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü Ahmet Uzun (51) ile traktörde bulunan Niyazi Uzun (73) ağır yaralanmıştı. Ahmet Uzun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Niyazi Uzun ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kazada eşi hayatını kaybederken, kendisi de ağır yaralanan Niyazi Uzun yapılan müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. - SAMSUN