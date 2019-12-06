Samsun'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı
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Samsun'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı.

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:36
Samsun'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı

'un ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı.

Çarşamba-Terme kara yolu Yerli Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (22) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı.

Bu sırada, aracıyla yoldan geçen doktor, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı.

Ayan, 112 Acil Servis ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ayan'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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