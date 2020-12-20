Samsun'da şüpheli ölüm
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Samsun'da şüpheli ölüm

20.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:23
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Yılmaz (36) evinde sırt üstü yere yatar halde ölü bulundu. Olay polise haber verilirken, Halit Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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