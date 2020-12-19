Samsun'da sokaklar boş kaldı
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Samsun'da sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:46
Samsun'da sokaklar boş kaldı

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlardan zaruri ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktı. 


Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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