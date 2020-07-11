Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası kamerada SAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) tabancayla vurularak, ağır yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) tabancayla vurularak, ağır yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 22 Haziran'da, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Yılmaz (36), kullandığı 55 AAU 910 plakalı otomobille yolda beklediği sırada, karşı yönden otomobiliyle gelen Barış Evlek (26) de kendisine yol verilmesini istedi. Evlek, iddiaya göre, geri manevra yapmakta zorlanan Aysel Yılmaz ile yanındaki Eda Yılmaz'a hakaret ederek, otomobiliyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra Barış Evlek ve eşi, aracın yanına yeniden geldi. Bu sırada Ayşe Yılmaz'ın kardeşi Yüksel Yılmaz da geldi. Çıkan tartışmada Barış Evlek, tabancayla ateş ederek, Yüksel Yılmaz'ı ağır yaraladı. Evlek, olay yerinden kaçarken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz da tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan Barış Evlek'i yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Evlek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel Yılmaz'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA