Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı
30.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:54

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, S.K. ile akrabası Huriye (44) ve Sabri Karadeniz (48) çiftinin oğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan taraflardan S.K, evden aldığı av tüfeğiyle Karadeniz çiftinin ikametine gitti.

Burada devam eden sözlü tartışmanın ardından S.K, av tüfeğiyle ateş ederek Huriye ve eşi Sabri Karadeniz'i yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabri Karadeniz'in ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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