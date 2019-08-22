Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

22.08.2019 11:43

Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtılar. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladılar. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - SAMSUN

Kaynak: İHA