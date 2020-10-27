Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
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Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)

27.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:23

Son dakika haber... Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 43 ekip ve 120 personelle 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda 1550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu, 167 tüfek kartuşu, 7 kurusıkı tabanca, 205 kurusıkı tabanca fişeği, 193 gram esrar, esrarlı sigara, 2 sentetik hap, muşta, kama, kasatura ve 18 ses fişeği ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı ile izinsiz silah mühimmat tamiri ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, operasyonda ele geçirilen silahlar ve mühimmatın sergilendiği alana gelerek, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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