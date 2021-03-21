Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu
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Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu

21.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:15
Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu

Samsun'da sağlık çalışanları, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde, Türkiye Down Sendromlular Derneği'nin başlattığı renkli çorap farkındalık etkinliğine katıldı.

Samsun'da sağlık çalışanları, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde, Türkiye Down Sendromlular Derneği'nin başlattığı renkli çorap farkındalık etkinliğine katıldı. Ellerine renkli çorap giyerek poz veren Liv hekim ve çalışanları, herkese çağrıda bulunarak kampanyaya destekte bulundu.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, "Down sendromlu çocuklarımızla farklı değil, +1 kromozomla aynıyız. Bu sene Türkiye Down Sendromlular Derneği'nin başlattığı kampanyaya katılım sağlayarak biz de ellerimize renkli çoraplar geçirip poz verdik ve herkese meydan okuyoruz. Bizler renklerimizi belli ederken çok eğlendik. Haydi gelin, sizler de renginizi seçin, herkese gösterin; seçtiğiniz renklerdeki çorapları ellerinize geçirerek poz verin #renginibelliet hashtagi ile sosyal medyada paylaşım yaparak 21 Mart'ta renginizi gösterin ve farkındalık kampanyasına katkı sağlayın. Hayat renklerle güzel" dedi. - SAMSUN

Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu
Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu
Samsun'da sağlık çalışanları renkli çoraplarla farkındalık oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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