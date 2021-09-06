Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat Akarsu'nun (32) kullandığı 34 BYL 180 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun 9. kilometresinde refüje çarptı.

Yolun sağına savrulan otomobil bankette durdu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Çağatay Yılmaz (37) ile Sibel Karaöz (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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