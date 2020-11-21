Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

21.11.2020 08:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:34
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

SAMSUN'un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' adlı yavru köpeğin tedavisi sürüyor.

SAMSUN'un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' adlı yavru köpeğin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek. Veteriner Hekim Mustafa Kanat "Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize" dedi. 

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpeği, Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk'un tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek, takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek. 

'MUHTAÇ OLMADAN HAYATINI DEVAM ETTİREBİLİCEK'Protez tedavisi için geriye kalan kemiklerin iş görebilir olması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Pamuk'un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben. Pamuk'un durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak" dedi. 

'YAŞAMASI BİR 'MUCİZE'

Pamuk'un zorlu bir süreci aşarak bugüne geldiğini söyleyen Kanat, "Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olaylar öbür dünyada zaten karşılıksız kalmayacaktır. Fakat bu dünyada da bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar" diye konuştu.


Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı
Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

İlgili Haberler

Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama Açıklaması
Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama Açıklaması
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Cansu Dere Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Çocuk Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 08:40:09. #1.15#
title