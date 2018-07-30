Samsun'da Pat Pat Kazası: 1 Ölü

Samsun'da Pat Pat Kazası: 1 Ölü

Samsun’da pat pat diye adlandırılan tarım aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Pat Pat Kazası: 1 Ölü

Samsun'da pat pat diye adlandırılan tarım aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pat pat ile seyir halinde olan 72 yaşındaki Bilal Köse, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilal Köse, acil serviste hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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