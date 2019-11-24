Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

24.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:50
Samsun'da otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

'un ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Dalbahçe Mahallesi'nde Yılmaz Doğan (31) idaresindeki 06 HE 5073 plakalı otomobille 'nun (38) kullandığı 55 KL 731 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada sürücüler, Hasan (34) ve hamile olduğu öğrenilen Habibe Doğan ile Ali Mutlu (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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