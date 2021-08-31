Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü
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Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü

Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da otomobilin üç tekerli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin üç tekerli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinin Yakacık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yaman idaresindeki 55 AK 297 plakalı otomobil, Talat Karaburun (63) yönetimindeki üç tekerli tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Talat Karaburun 112 ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü - Haberler
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