Samsun'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun’da otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Samsun'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'da otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Aydın (35) idaresindeki 55 AZT 90 plakalı otomobil mıcırlı yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Engin Aydın ile 3 yaşındaki oğlu Muhammet Akif Aydın yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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