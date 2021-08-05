Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Terme'den Ordu yönüne giden Murat Demirci'nin kullandığı 61 ABZ 122 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden Yalçın Özcan (63) yönetimindeki 34 LB 3940 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile takla atan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Gülbin (58) ve Fatma Özcan (41) yaralandı.

Yaralılar, acil servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yalçın Özcan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun