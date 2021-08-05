Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Terme'den Ordu yönüne giden Murat Demirci'nin kullandığı 61 ABZ 122 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden Yalçın Özcan (63) yönetimindeki 34 LB 3940 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile takla atan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Gülbin (58) ve Fatma Özcan (41) yaralandı.

Yaralılar, acil servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yalçın Özcan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 19:48:22. #1.16#

title