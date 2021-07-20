Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Muharrem Can Ö. idaresindeki 34 PK 4615 otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi cezaevi yolundaki kavşakta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletteki Mustafa Liman ile Alişan Dalar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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