Vezirköprü'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
30.10.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:04
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erkan İşler (31) yönetimindeki 55 PS 646 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Adatepe kavşağında Turgut Hilal'in (27) kullandığı 55 PN 708 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Elif İşler (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca