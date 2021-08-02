Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
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Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 62. kilometresinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Aydın yönetimindeki 34 EJ 3833 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete yolun sağ banket kısmında seyreden Ferdi Yılmaz (27) idaresindeki bisiklete çarptı. Otomobil yoldan çıkarak boş arazide devrilirken, bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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