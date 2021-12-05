Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şahin idaresindeki 55 KD 062 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Şahin ile Emine Şahin yaralandılar. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı: 1 ölü

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title