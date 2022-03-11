Samsun'da okullar tatil mi? 11 Mart Samsun Valiliği açıklaması! Samsun'da kar tatili var mı? Samsun Hava Durumu!

SAMSUN (Haberler.com) - Samsun'da okullar tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? Samsun kar tatili var mı? Samsun yarın okul var mı, okullar tatil mi?

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde bazı okullarda kar ve buzlanma nedeniyle 10 Mart Perşembe okulların tatil edildiği duyuruldu. Tatil edilen okulların taşımalı eğitim veren okullar olduğu da bildirildi.

Açıklamada, tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği kaydedildi.

İlçe Adı Alaçam Alaçam ilçemizde kar ve buzlanma nedeni ile 11 Mart 2022 Cuma günü Ş.Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu tatil edilmiştir.

Diğer okullarımızdan; taşıma kapsamında okula devam eden ilkokul,ortaokul,lise ve özel egitim sınıfı öğrencileri okula gelmeyecektir.

Taşıma kapsamında olmayan öğrenciler okula devam edecektir. Asarcık Atakum Ayvacık Bafra Canik Canik ilçemizde beklenenyoğun kar yağışı ve buzlanmanedeniyle;

Gökçepınar, Başalan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Tuzaklı, Gölalan, Başkonak ve Demirci İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulları 11.03.2022 Cuma günü tatil edilmiştir. Şehir merkezindeki ilk,orta, lise ve Özel Eğitim okullarımıza yüksek mahallelerimizden taşımagelen öğrenciler izinli sayılacaktır. Tatil edilen okullarımızda uzaktan eğitim yapılacaktır. Çarşamba Havza Havza ilçemize devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11.03.2022 Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. İlkadım Kavak Kavak ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve Meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 11.03.2022 Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan Taşıma Merkezi (köyler) okullarımızda, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerde izinli sayılacaklardır. Ladik Ladik ilçemizde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle önleyici tedbir olarak 11.03.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ondokuzmayıs Salıpazarı Salıpazarı ilçemizde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulu, Cevizli ve Kırgıl İlkokulu yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 11/03/2022 Cuma günü 1 gün süre ile tatil edilmiş olup taşıma merkezli diğer okullarımıza yolların kapalı olmasından dolayı ulaşım sağlayamayan öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Tekkeköy Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 11 Mart 2022 Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir (1) gün ara verilmiştir. Terme Vezirköprü Vezirköprü ilçemizde olumsuz hava koşulları ve meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 11.03.2022 Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki (köyler) okullarımızda, bir gün süre ile yüzyüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır.

İlçe merkezindeki okullarımıza kırsal mahallelerimizden (köyler) taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz izinli sayılacaklardır. Yakakent Yakakent ilçemizde Karaaba İlk/Ortaokulumuz yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11/03/2022 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiş olup, taşıma merkezli diğer okullarımıza yolların kapalı olmasından dolayı ulaşım sağlayamayan öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

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