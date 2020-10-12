Samsun'da öğrencilerin yüz yüze eğitimi başladı

SAMSUN'da bu sabah ilkokul 2, 3, 4 ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri, yüze yüze eğitime başladı.

SAMSUN'da bu sabah ilkokul 2, 3, 4 ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri, yüze yüze eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Samsun'da da ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık ve 12'nci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ders başı yaptı. Maskelerini takarak, Atakum ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra okul bahçesine alındı. Veliler ise okul bahçesine alınmadı. Öğrenciler, dezenfekte edilen sınıflara girerek, sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturdu.

'EVDEKİ DERSLER VERİMLİ OLMADI'Oğlunu okula getiren Caner Dalkılıç, "Çocuklar için bu süreç çok iyi geçmedi, evde ders çalıştılar ancak verimli olmadı. Okulda yüz yüze eğitimin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Çok zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Elif Coşkun da, "Masaları güzelce silmesini söyledim, çantasına dezenfektan koydum, yapacak bir şey yok, çocuklarımızı korumak zorundayız" diye konuştu.Okula geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Elif Altunel, "En çok öğretmenimi özledim, evde çok sıkıldım, şimdi okuldayım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.'OKULA GELMEDEN ÖNCE UYARILARDA BULUNDUK'Kızını okula getiren Rabia Altunel, "Değişik ve zor bir dönemden geçtik. Evde eğitim vermeye çalıştık ama okul gibi olmuyor. Hem çocuğumuz hem de biz mutluyuz. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler de birbirini özledi. Okula gelmeden önce uyarılarda da bulunduk. Temizlik, maske ve el temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Aslında çocuklarımız çok bilinçli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL