Samsun'da Nebiyan Doğa Festivali düzenlendi

16.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:40

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali başladı.19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçelerinin turizmde Karadeniz'in cazibe merkezi olduğunu söyledi.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı ve çevresinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha önce doğa turizm alanı ilan edildiğini dile getiren Topaloğlu, "Nebiyan, boyları 50 metreyi geçen gürgen ağaçları, suyu, fasulyesi ve kestanesi ile marka olan doğa harikası bir bölge. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Bölgede sonbaharın bütün güzelliklerinin görülebildiğine işaret eden Topaloğlu, "İlçemiz Kızılırmak Deltası, Nebiyan Dağı ve sahili ile cazibe merkezi. İlçemizi sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen 1224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) konser verdi.

Samsun İsmail Türedi Atlı Binicilik Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Kulübünce at gösteri sunuldu.

Mehteran takımının gösterisinin de gerçekleştirildiği festivalde foto safari, tahta araba yarışları, atıcılık, Nebiyan fasulye yemeği yarışması düzenlendi.

Festivale Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, eski milletvekili Suat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA