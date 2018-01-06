Samsun'da mobilya mağazasının deposu alev alev yanıyor



SAMSUN - Samsun'da bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında mobilya ile dolu depo alev alev yanıyor.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı kenarında bulunan bir mobilya satış mağazasının deposunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir müşteri ile yaşanan tartışmanın ardından işyerinin camları kırıldı. İşyeri sahibi polise şikayette bulundu. Gece mobilya mağazasının arka kısmındaki depoda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükyehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin tamamen sardığı mobilya mağazasının deposunda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Mağaza sahipleri yangının akşam saatlerinde meydana gelen olayla bağlantılı olabileceğini belirterek, polise şikayette bulundular. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.