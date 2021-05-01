Samsun'da minibüsün çarptığı çift yaralandı
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Samsun'da minibüsün çarptığı çift yaralandı

Samsun'da minibüsün çarptığı çift yaralandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı çift yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı çift yaralandı.

Kadir Pınar (42) idaresindeki 55 C 6158 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Ömer Eski (28) yönetimindeki 55 AAD 30 plakalı tıra ve yol kenarında bulunan Yaşar (52) ile eşi Aynur Erdenbay'a (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren Yaşar Erdenbay ve yol kenarına savrulan eşi ağır yaralandı.

Yaralı çift, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar Erdenbay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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